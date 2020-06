Calcio, nei Paesi Bassi si tornerà allo stadio ma i tifosi non potranno cantare

Secondo quanto scritto da Rai Sport, nei Paesi Bassi, primo Paese a fermare definitivamente il campionato di calcio a causa dell’emergenza sanitaria, nella prossima stagione i tifosi potranno tornare allo stadio ma non potranno cantare. Lo ha dichiarato il Primo Ministro neerlandese, Mark Rutte.

In una conferenza stampa il Premier ha spiegato che dal 12 settembre, quando partirà la stagione 2020-2021 dell’Eredivisie, il massimo campionato nazionale, gli stadi potranno avere capienza ridotta ad un terzo del numero massimo di spettatori, per rispettare le misure di distanziamento sociale.

Sarà però vietato anche cantare per incitare la propria squadra del cuore: “Se urli o canti rumorosamente, le possibilità di diffusione del virus sono molto alte. So che sembra terribile, ma tutte le ricerche dimostrano che in situazioni come questa il virus si trasmette rapidamente“.

Foto: LaPresse