Calcio, Premier League 2020: pari del Leicester, il Tottenham batte il West Ham nella 31a giornata

Due gli incontri disputati in questo martedì di 31a giornata di Premier League 2019-2020. Il Leicester pareggia senza reti con il Brighton, mentre per il Tottenham c’è una convincente vittoria per 2-0 contro il West Ham. Andiamo a vedere tutto più da vicino.

Lo 0-0 del Leicester contro il Brighton si caratterizza, in particolare, per la prodezza compiuta da Kasper Schmeichel, che salva i padroni di casa parando un calcio di rigore arrivato al 12′ per fallo di Justin su Connolly, con annessa revisione da parte del VAR. Neaupay, però, non riesce a battere l’uomo che porta un cognome pesante, che onora peraltro molto bene, dato che questo è il quinto tiro dal dischetto parato in stagione. Il primo tempo vede gli ospiti più incisivi, il secondo è più della formazione in cui Vardy, per il momento, non riesce a segnare il centesimo gol in Premier.

Loading...

Loading...

Torna invece al gol Harry Kane, e lo fa regalando al Tottenham un 2-0 importante. Il primo derby londinese dal ritorno in campo del campionato inglese va agli Spurs, e Josè Mourinho può così festeggiare il settimo posto a un punto dal quinto. A Son viene annullato dal VAR un gol nelle vicinanze del riposo, ma il patatrac lo combina Soucek su calcio d’angolo per il Tottenham, realizzando sì, ma nella propria porta, al 64′. Bowen, per di più, colpisce il palo a 12 minuti dal termine, ma a 8 è Kane che scappa per trenta metri e insacca definitivamente.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse