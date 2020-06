Calcio, Premier League 2020: Liverpool ad un passo dal titolo, vincono anche United ed Everton

Il Liverpool è ad un passo dal titolo nella Premier League di calcio 2020: l’aritmetica potrebbe arrivare già domani sera, nel caso in cui il Manchester City non dovesse vincere in casa del Chelsea. I Reds sono a quota 86, mentre il City è a 63 con otto gare da giocare e potrebbe al massimo arrivare ad 87. La squadra di Klopp batte questa sera per 4-0 il malcapitato Crystal Palace con le reti di Alexander-Arnold, Salah, Fabinho e Mané.

Il Manchester United liquida per 3-0 lo Sheffield e resta agganciato al treno che vale l’Europa: per i Red Devils tripletta devastante di Martial. L’Everton fa segnare l’unica vittoria esterna di giornata, grazie a Keane, che al 55′ fa gioire Ancelotti, mentre spedisce ad un passo dalla retrocessione i padroni di casa del Norwich, sconfitti per 0-1.

Il Wolverhampton resta agganciato al Manchester United vincendo col minimo scarto contro il Bournemouth, grazie alla rete al 60′ di Jimenez, che sancisce l’1-0 e lascia gli ospiti invischiati nella lotta per non retrocedere. Chiude il quadro dei risultati odierni il pareggio per 1-1 tra Newcastle ed Aston Villa: vantaggio interno al 68′ con Gayle, pareggio ospite con Elmohamady al minuto 83.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse