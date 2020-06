Premier League in tv oggi: calendario e orari partite 25 giugno. Programma e streaming

Prosegue senza soluzioni di continuità la Premier League 2019-2020. Oggi, giovedì 25 giugno saranno di scena tre match di grande importanza sotto diversi punti di vista. Si Inizierà alle ore 19.00 con Burnley-Watford e Southampton-Arsenal, mentre alle ore 21.15 si concluderà con un interessantissimo Chelsea-Manchester City.

Burnley-Watford metterà di fronte la sorpresa della stagione, la squadra che gioca i suoi match casalinghi al Turf Moor, sempre a metà classifica, ed i giallorossi che sono pienamente invischiati nella zona retrocessione. Contemporaneamente vedremo Southampton-Arsenal con due squadre che ormai sono vicinissime in classifica. I padroni di casa, dopo un inizio di stagione disastroso si sono rimessi in carreggiata, mentre i Gunners sono sempre più a caccia di punti per la zona europea dopo il ko di Brighton che non ha fatto altro che acuire una crisi ormai conclamata.

In serata la sfida più “glamour” tra quelle in programma in questa giornata. A Stamford Bridge vedremo i Blues, che devono difendere il quarto posto in graduatoria, mentre dall’altra parte vedremo un Manchester City che ormai, con il Liverpool assolutamente irraggiungibile, penseranno ad avvicinarsi alla fase finale della Champions nel migliore dei modi.

COME SEGUIRE IN TV LE PARTITE – I tre match di questa sera saranno trasmessi, come sempre, da Sky Sport. Burnley-Watford sarà disponibile su Diretta Gol Premier League su Sky Sport 1 (201), Southampton-Arsenal sarà visibile in diretta su Sky Sport Football (203) mentre Chelsea-Manchester City sarà in diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203). In streaming si potranno vedere su SkyGo, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE di Chelsea-Manchester City.

PROGRAMMA PREMIER LEAGUE 2019-2020

Giovedì 25 giugno

ore 19.00 Burnley-Watford – disponibile su Diretta Gol Premier League su Sky Sport 1 (201)

ore 19.00 Southampton-Arsenal – diretta su Sky Sport Football (203)

ore 21.15 Chelsea-Manchester City – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203)

