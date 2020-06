Calcio, Marcello Lippi: “Tutti noi volevamo che cominciasse il campionato”

Lunga intervista rilasciata da Marcello Lippi a RadioRai e rilanciata dall’ANSA: il tecnico campione del mondo nel 2006 con l’Italia ha toccato svariati temi, tra i quali la possibile riapertura parziale degli stadi al pubblico e la performance dell’Atalanta in Champions League.

Così l’ex CT azzurro: “Tutti noi volevamo che cominciasse il campionato, non ci piacevano gli algoritmi e i Playoff. Con la quarantena-soft non ci saranno più dubbi sulla fine della stagione. Direi che le squadre sono a buon punto, impossibile che i calciatori siano in grandi condizioni, non hanno giocato nemmeno un’amichevole. Le squadre che accusano meno sono quelle dotate di compattezza e organizzazione difensiva. Il pubblico negli stadi? Penso ci stiano pensando visto che riaprono le discoteche, i cinema e i teatri, si possono riaprire parzialmente anche gli stadi“.

Conclude Lippi: “Auguriamoci che l’Atalanta possa essere la rivelazione della Champions, tutti gli sportivi italiani ci siamo innamorati di questa squadra. L’Atalanta è diventata la fidanzata degli italiani: per come lavora, si organizza, per come sceglie i calciatori, per come gioca. E’ bella da vedere. Perché non dovrebbe essere la rivelazione della Champions? Meglio di qualsiasi altra italiana interpreta il calcio internazionale di oggi e somiglia a squadre tipo Liverpool“.

Foto: LaPresse