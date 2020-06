Beach volley, Borger/Muller e Walkenhorst/Winter accendono la Beach Liga in Germania. Dal 26 giugno si gioca in Austria

Prosegue a Dusseldorf nel segno delle coppie più attese, la Beach Liga, il torneo che vede al via alcuni fra gli specialisti più forti del movimento tedesco. Si è chiusa la fase di qualificazione femminile con Borger/Muller, Körtzinger/S. Schneider, Behrens/Tillmann e Klinke/Ottens che hanno raggiunto la final four, mentre in campo maschile sono partiti con il piede giusto i più attesi, i veterani Walkenhorst/Winter che, dopo le prime due giornate di qualificazione, guidano la classifica a punteggio pieno assieme ai sorprendenti Betzien/Westphal. Questa la classifica femminile:

1 Borger/Müller 24

2 Körtzinger/Schneider S. 22

3 Behrens/Tillmann 18

4 Klinke/Ottens 14

5 Schneider Friends 14

6 Gernert/Schulz 12

7 Overländer L./Overländer S. 8

8 Stautz/Welsch 0

Questi i risultati delle prime due giornate di gare maschili (da domani a giovedì le altre quattro giornate) e la classifica provvisoria: Glücklederer/Kühlborn-John/Sievers 0-2 (27-29, 19-21), Betzien/Westphal-Wolf/Wolf 2-0 (21-18, 21-17), Walkenhorst/Winter-Harms/Peemüller 2-1 (19-21, 21-17, 15-13), Stadie/Sagstetter-Erdmann/Timmermann 0-2 (16-21, 18-21), Wolf/Wolf-Glücklederer/Kühlborn 0-2 (19-21. 13-21), Stadie/Sagstetter-Harms/Peemüller 2-0 (21-15, 21-16), Betzien/Westphal-John/Sievers 2-0 (21-17, 21-13), Walkenhorst/Winter-Erdmann/Timmermann 2-0 (26-24, 21-14), Betzien/Westphal-Erdmann/Timmermann 2-1 (25-23, 16-21, 15-13), Glücklederer/Kühlborn-Harms/Peemüller 2-1 (17-21, 21-18, 15-12), Walkenhorst/Winter-Wolf/Wolf 2-1 (20-22. 21-18, 15-12), Stadie/Sagstetter-John/Sievers 0-2 (18-21, 24-26), Glücklederer/Kühlborn-Erdmann/Timmermann 0-2 (18-21, 21-23), Betzien/Westphal-Harms/Peemüller 2-0 (21-11, 21-15), Stadie/Sagstetter-Wolf/Wolf 2-0 (21-18, 21-18), Walkenhorst/Winter-John/Sievers 2-0 (35-33, 21-12)

1 Betzien/Westphal 8

2 Walkenhorst/Winter 8

3 Erdmann/Timmermann 4

4 John/Sievers 4

5 Stadie/Sagstetter 4

6 Glücklederer/Kühlborn 4

7 Harms/Peemüller 0

8 Wolf/Wolf 0

Si torna in campo anche in Austria, dove dal 26 giugno all’11 lugloio si disputa un altro torneo simile alla Beach Liga, il primo a livello internazionale che si disputa in Europa: l’HYPO NOE Champions Cup. Le prime tre giornate di gare si disputeranno allo Sportpark Klagenfurt il 26 giugno, il giorno dopo all’Olympiazentrum Salzburg-Rif e il 28 giugno al MaXX Sports Centre in Vienna. Tutto il torneo sarà trasmesso in diretta streaming su LaOla1.tv.

Prestigiosa, con la presenza di tutti i più forti giocatori del movimento austriaco con un innesto internazionale (la norvegese Ulveseth), la lista delle coppie al via. Torneo femminile: 1 Strauss/Strauss, 2 Pfeffer/Friedl, 3 Almer/Wiesmeyr, 4 Dörfler/Radl, 5 Freiberger/Fink, 6 Bauer/Haselsteiner, 7 Klinger/Ulveseth (Nor), 8 Mair/Rödl, 9 Schöttl/Mayr, 10 Hollaus/Mitter, 11 Elsner/Pfau, 12 Aichholzer/Rabitsch. Torneo maschile: 1 Ermacora/Pristauz, 2 Doppler/Horst, 3 Seidl/Waller, 4 Huber/Dressler, 5 Winter/Hörl, 6 Kindl/Seiser, 7 Trummer/Friedl, 8 Petutschnig/Schnetzer, 9 Kunert/Leitner, 10 Frühbauer/Murauer, 11 Reiter/Kratz, 12 Kopschar/Pascariuc.

