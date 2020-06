Calcio: Liga 2020, Barcellona di misura sull’Athletic Bilbao, ok l’Atletico Madrid. Pari tra Getafe e Valladolid

Nella trentunesima giornata della Liga spagnola, si sono disputate tre partite, tutte di variabile importanza ai fini della classifica. Il Barcellona si riprende il primo posto solitario in attesa della replica del Real Madrid, mentre l’Atletico si tiene stretto il terzo posto e il Getafe pareggia con il Valladolid in parti più basse della graduatoria.

Per il Barça la partita odierna, contro l’Athletic Bilbao, non è esattamente delle più semplici: Suarez e Griezmann nel primo tempo non sono l’esatto esempio della brillantezza, nonostante invece Messi sia più in forma di loro. L’Athletic si presenta spesso nell’area avversaria, anche se mai riesce davvero a finalizzare. I blaugrana si fanno pericolosi solo nella ripresa, con Griezmann, ma il gol partita lo realizza, da appena entrato, Rakitic, che a dieci minuti dal termine sigla il definitivo 1-0 in favore dei padroni di casa.

Loading...

Loading...

Per quel che riguarda invece l’Atletico Madrid, il successo in casa del Levante arriva con un bel gol firmato dalla coppia Llorente-Diego Costa al 16′ del primo tempo. Di reti potrebbero essercene tante in più, senza le prodezze di Aitor Fernandez, che più e più volte evita un passivo peggiore ai suoi, prima che il Levante abbia senza esito felice un paio di occasioni per l’1-1. Il Getafe, invece, passa in vantaggio con Mata al 41′, per poi subire il pari in pochi minuti, nel recupero del primo tempo, per mano di un calcio di rigore di Unal.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse