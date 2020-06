Berrettini-Gasquet, Ultimate Tennis Showdown 2020: data, programma, orario e tv

Sabato, 27 giugno, Matteo Berrettini tornerà in campo all’Ultimate Tennis Showdown in corso di svolgimento a Sophia-Antipolis, vicino Nizza, sede dell’Accademia di Patrick Mouratoglou contro Richard Gasquet alle ore 22.00. Per il tennista azzurro una sfida molto interessante visto che l’avversario è in vetta alla classifica della manifestazione.

Nell’unico precedente tra i due, risalente agli US Open del 2019, il numero 8 del mondo ha avuto la meglio. Matteo Berrettini nella prima parte del torneo è sembrato in grande forma. L’azzurro, infatti, ha vinto 3 match su 4, unico passaggio a vuoto nella sfida contro Feliciano Lopez.

Richard Gasquet ha perso contro Stefanos Tsitsipas ma solo nel set di spareggio, proprio per questo ha conquistato la vetta della graduatoria. La sfida sarà trasmessa in tv in abbonamento su Eurosport 1, in streaming in abbonamento su Eurosport Player e utslive.tv, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. Eurosport è inoltre disponibile anche su DAZN.

PROGRAMMA BERRETTINI-GASQUET

Sabato 27 giugno, ore 22.00

Matteo Berrettini-Richard Gasquet

Diretta tv su Eurosport 1

Diretta streaming su Eurosport Player e utslive.tv

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse