Bebe Vio sul razzismo: “C’è ancora troppa chiusura mentale, non fa eccezione lo sport”

“Le immagini che abbiamo visto arrivare dagli Stati Uniti fanno rabbrividire e sono davvero inconcepibili in una società civile come la nostra ma come anche, agli inizi della diffusione del Covid-19, il grande terrore che i cinesi fossero i portatori del virus… e magari non tornavano in Cina da anni! Purtroppo le barriere mentali molto spesso sono ancora troppo radicate, portando così ad aumentare l’odio e la diffidenza nei confronti di chi è ‘diverso’ da noi. Io credo che però siamo tutti diversi gli uni dagli altri, non c’è un ‘diverso’ e un ‘uguale’. Ognuno di noi ha delle caratteristiche che lo rendono unico ma non per questo diverso“.

Con queste parole la pluricampionessa mondiale e oro alle Paralimpiadi di Rio 2016 nel fioretto Bebe Vio ha commentato l’omicidio di George Floyd, in un’intervista concessa a Eurosport. L’azzurra, con la solita schiettezza e sincerità, si è espressa su una tematica molto delicata, come quella del razzismo, usando termini estremamente precisi e di condanna rispetto ad atti di questo genere.

“Non ho mai assistito direttamente a episodi di razzismo ma ben ricordo le polemiche che si erano scatenate nel 2018 con la vittoria della medaglia d’oro nella staffetta da parte della squadra italiana femminile ai Giochi del Mediterraneo. Le polemiche si erano scaturite dal fatto che le atlete erano di colore ma rappresentavano l’Italia. Credo che già da qui si possa capire quanto la chiusura mentale sia ancora troppo forte anche in un ambito come lo sport e il colore della pelle sia più importante delle vere capacità delle persone“, ha aggiunto la campionessa nostrana.

Bebe ha poi espresso il proprio pensiero circa la sua esperienza personale e se, in qualche modo, si sia sentita discriminata: “Non mi sono mai sentita discriminata in quanto donna ma credo che la parità di genere, da un punto di vista generale, sia ancora abbastanza lontana. Si stanno muovendo i primi passi in avanti ma di strada ce n’è ancora da fare. Un piccolo esempio l’abbiamo avuto tutti sotto gli occhi, proprio lo scorso anno, quando le ragazze della Nazionale di calcio, considerate ancora non professioniste, si sono qualificate ai Mondiali, al contrario dei loro colleghi maschi. Ci sono state molte critiche soprattutto da parte del mondo maschile ma loro, a testa alta, hanno dimostrato tutto il loro valore!“.

Foto: LaPresse