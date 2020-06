Basket: Luigi Datome ad un passo dal ritorno in Italia con la maglia dell’Olimpia Milano

Sembra ormai solo questione di tempo per l‘approdo di Luigi Datome all’Olimpia Milano dopo cinque stagioni trascorse in Turchia con il Fenerbahce di Zeljko Obradovic. Secondo la Gazzetta dello Sport il cestista azzurro avrebbe già fatto la sua scelta e l’annuncio ufficiale del suo ritorno in Italia potrebbe arrivare nei prossimi giorni. L’ala classe 1987 firmerà un ricco contratto triennale con Milano, che potrà però approfittare di uno sgravo fiscale del 50% previsto dal Decreto Crescita.

L’ultima esperienza di Datome nel Bel Paese (a livello di club) risale al 2012-2013, quando trascinò la Virtus Roma fino alla finale scudetto (persa con Siena per 4-1) venendo eletto miglior giocatore della stagione regolare in Serie A. Nelle due stagioni successive Gigi sbarcò in America per provare a ritagliarsi un posto in NBA, prima con i Detroit Pistons e poi con i Boston Celtics, senza successo. Dal 2015 al 2020 il nativo di Montebelluna è stato grande protagonista a livello continentale con il Fenerbahce, arrivando tre volte in finale di Eurolega e trionfando nel 2017 alle Final Four casalinghe di Istanbul. Con questo innesto, l’Olimpia Milano aumenta ulteriormente la qualità di un roster costruito per vincere in Italia e per competere ad alti livelli in Europa.

Credit: Ciamillo