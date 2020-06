Basket, Liga Endesa 2020: Real Madrid, tonfo anche con Andorra. Gruppo B nel caos, torneo finale di ACB accesissimo

Venerdì, cinque squadre su sei del Girone B potrebbero ancora giocarsi chance di andare in semifinale del torneo finale di Liga ACB (Endesa per sponsor). Un effetto, questo, dei risultati di oggi, alcuni dei quali sono veramente a sorpresa e regalano una veste inedita a un campionato spagnolo che, in stagione regolare, aveva invece assunto ben altra fisionomia con la leadership di Real Madrid e Barcellona e il terzo posto di Saragozza. Come andiamo a vedere, tutto sconvolto in questa fattispecie.

CASADEMONT SARAGOZZA-HERBALIFE GRAN CANARIA 85-76 (19-26, 45-49, 71-66)

Il match che apre la giornata alla Fonteta di Valencia (il nome più comunemente utilizzato per il Pabellon Fuente de San Luis) è anche quello che regala a Saragozza la prima vittoria, pur con una percentuale dalla lunetta del 59% non esattamente delle migliori. Non servirà per andare in semifinale, ma per l’onore del torneo va certamente più che bene. In apertura, però, è il Gran Canaria ad andare meglio, con Okoye e Harper a mandare l’Herbalife sul 12-20 verso il finale di primo quarto. Si va molto a strappi, con Ennis che cerca di ricucire, Bourousis che beffa la prima sirena e Krejci che s’inventa i canestri del recupero del Casademont. In qualche modo, Burjanadze e Bourousis tengono avanti gli uomini di coach Katsikaris, che trovano da Costello i punti del vantaggio all’intervallo. Alla ripresa del gioco il Gran Canaria pare ripartire fortissimo, sale sul 48-59, ma si accende Nicolas Brussino, che con 11 dei successivi 13 punti di Saragozza ribalta la situazione: 13-0 di parziale e vantaggio. Tanto per cambiare, l’argentino mette la tripla del +5 a fine terzo periodo. Dopo il +9 di Saragozza, il Gran Canaria rientra fino al -2 (76-74), poi però nella fase centrale del quarto conclusivo non segna più nessuno, chi ricomincia è Pradilla, che apre il parziale decisivo di 9-2 concluso da San Miguel.

TOP SCORER

SARAGOZZA: Brussino 20, Pradilla 14, Ennis 12

GRAN CANARIA: Okoye 17, Burjanadze 14, Harper 13

MORABANC ANDORRA-REAL MADRID 91-75 (19-12, 42-30, 71-58)

Secondo tonfo, e questa volta sonante, del Real Madrid: Andorra vince meritatamente e mette in serio pericolo la possibilità di andare alle semifinali dei Blancos. Match dominato sin dall’inizio dal MoraBanc, volando subito sul 19-10 nella seconda metà di primo quarto. Si scatena poi Hannah, che comincia a far allargare il divario in favore dei suoi fin oltre la doppia cifra di vantaggio. Massenat, Walker, Sy e LLovet sono i principali fautori di un monologo Andorra, che parla chiaro anche nel 40-26 che viene raggiunto poco prima dell’intervallo. Il Real, pur con un buon Causeur e con il solito Campazzo in versione distributore di palloni, non riesce mai a scendere sotto la doppia cifra di svantaggio (il massimo che arriva è un 60-54 con un gancio di Tavares). Hannah, però, non finisce di martellare, ed ingrana ancora un’altra marcia: entra nella partita anche Perez, che fa volare Andorra. Arriva anche il +20 con Olumuyiwa, poi la squadra di coach Navarro controlla con facilità.

TOP SCORER

ANDORRA: Hannah 23 Massenat 11, Walker 10

REAL MADRID: Campazzo 18, Randolph 12, Tavares 10

VALENCIA BASKET-SAN PABLO BURGOS 94-90 (20-27, 39-51, 58-67)

Rimonta da urlo per Valencia, anche senza il sostegno del proprio pubblico: la semifinale è quasi alla portata, basta soltanto una vittoria per accedervi nel match di venerdì contro il Gran Canaria. Non è il match delle difese e si vede subito: Fitipaldo lancia subito Burgos sul 2-9, gli ospiti allungano due volte, si fanno riprendere e alla terza scappano per davvero. con Salvo e Bassas protagonisti. Lima, Rivero, Aguilar e Benite rincarano la dose: il secondo quarto è un assolo della squadra di Penarroya, che vola sul +18 (29-47), prima di una reazione valenciana che ha molto di Labeyrie. Burgos non riesce ad ammazzare la partita nel terzo periodo, trovandosi sempre intorno alle 10 lunghezze di vantaggio perché è Abalde che tiene vicino il club che ospita il torneo finale. Il recupero, oltre a lui, lo concretizzano Loyd e un protagonista poco atteso, Sastre, che riporta davvero vicinissima Valencia nella seconda metà di ultima frazione. A -2’45” Doornekamp firma la tripla del -1, mezzo minuto più tardi Tobey sorpassa sull’85-84. Il protagonista diventa il canadese ex Caserta, che con altri due tiri da tre respinge i controsorpassi di McFadden prima e Fitipaldo poi; a 7 secondi dalla fine ancora Loyd, dall’arco, pone fine al match.

TOP SCORER

VALENCIA: Tobey 21, Abalde 14, Loyd 13

BURGOS: Fitipaldo 17, Benite 15, Aguilar 12

CLASSIFICA GIRONE B

1. Valencia 3-1

2. Andorra, Real Madrid, Burgos, e Gran Canaria 2-2

6. Saragozza e Andorra 1-3

CLASSIFICA GIRONE A

1. Barcellona 4-0

2. Baskonia 3-1

3. Unicaja Malaga 2-2

4. Joventut Badalona, Bilbao e Tenerife 1-3

LE PARTITE DI DOMANI (5a giornata Girone A)

Ore 15:30 Joventut Badalona-KIROLBET Baskonia

Ore 18:30 Unicaja Malaga-RETAbet Bilbao Basket

Ore 21:30 Barcellona-Iberostar Tenerife

