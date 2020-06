Basket, Liga Endesa 2020: il Baskonia vince all’ultimo respiro, successi per Barcellona e Tenerife

Continua in quel di Valencia la fase finale della Liga Endesa 2019-2020. Il massimo campionato spagnolo di basket, comunemente noto anche come Liga Acb, è giunto alla quarta giornata della fase a gironi, dai quali poi verranno fuori i nomi delle quattro semifinaliste. Oggi si sono disputate tre partite del gruppo A: successi per Barcellona, Baskonia Vitoria e Iberostar Tenerife.

Andando in ordine cronologico, il Baskonia Vitoria ha superato l’Unicaja Malaga per 87-86 dopo un tempo supplementare. I baschi consolidano così il secondo posto in classifica (record di 3-1), mentre gli andalusi sono ora a quota 2 vittorie e 2 sconfitte. Il Baskonia allunga prepotentemente nel secondo quarto, ma subisce il rientro dell’Unicaja durante il terzo parziale: il match si decide soltanto all’overtime. A livello individuale, i realizzatori più prolifici sono Alberto Diaz e Gal Mekel (17 punti a testa), mentre per la squadra di Dusko Ivanovic Pierria Henry mette a segno 14 punti e l’azzurro Achille Polonara è protagonista con 9 punti, compresi quelli che forzano il supplementare e il libero della vittoria.

Percorso netto per il Barcellona, che si conferma in vetta al raggruppamento battendo il Bilbao per 85-73. I catalani ottengono la quarta vittoria su altrettante partite grazie a un secondo tempo di alto livello, nel quale segnano undici punti in più degli avversari. Da segnalare la prestazione da urlo di Pierre Oriola, che trascina i blaugrana realizzando 23 punti ai quali aggiunge anche 9 rimbalzi, sfiorando così la doppia doppia.

Nell’ultimo match di giornata, l’Iberostar Tenerife ottiene il primo successo di questo mini-torneo valenciano: la vittima è la Joventut Badalona, sconfitta per 82-80. Dopo un primo quarto favorevole agli isolani, nel secondo periodo i catalani mettono la freccia e sorpassano; a scavare il solco decisivo è la terza frazione, nella quale Tenerife mette a segno undici punti in più degli avversari. Il top scorer della partita è il danese Gabriel Iffe Lundberg (20 punti), mentre per la Joventut il miglior realizzatore è lo sloveno Klemen Prepelic (18 punti).

LIGA ENDESA 2020: I RISULTATI DI OGGI

Baskonia Vitoria – Unicaja Malaga 87-86 (dopo supplementare)

Bilbao – Barcellona 73-85

Iberostar Tenerife – Joventut Badalona 82-80

Foto: LPS / Davide Di Lalla