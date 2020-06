Basket femminile: Dinamo Sassari e Campobasso ammesse alla Serie A1 2020-2021

Dinamo Sassari e La Molisana Campobasso sono ammesse ufficialmente alla Serie A1 2020-2021 di basket femminile. Questo è quanto è stato ratificato dal Consiglio Federale tenutosi in data odierna. Il campionato sale dunque a 16 squadre, almeno per il momento (visto che ci sono alcune situazioni ancora tutte da chiarire).

Per Campobasso si tratta di un passo che segue un continuo stazionare ai massimi livelli dell’A2 negli ultimi due anni, tant’è vero che nella stagione incompiuta si trovava al primo posto nel girone Sud davanti a Faenza. Si tratta, nei fatti, della più alta rappresentante del Molise nell’intera pallacanestro nazionale.

Per la Dinamo Sassari, invece, si tratta dell’espansione dei progetti di Stefano Sardara, che ha già la squadra maschile in A e la squadra di basket in carrozzina in A1. Dopo gli anni di Cagliari con le sue realtà, dunque, un nuovo club sardo torna a calcare i campi della Serie A1. Quello di Sassari è il terzo caso di squadra presente sia in A maschile che in A1 femminile, dopo Reyer Venezia (che da tanti anni rende ampio onore alla pallacanestro italiana) e Virtus Bologna. Da sottolineare, inoltre, il fatto che il palasport della Dinamo sia intitolato a una giocatrice, Roberta Serradimigni, scomparsa nel 1996 a seguito di un incidente stradale e protagonista negli Anni ’80 e primi ’90 di diversi campionati di valore.

Credit: Ciamillo / LBF