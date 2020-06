Basket: Eurolega 2020-2021, diramato il calendario. Milano esordisce di nuovo a Monaco, ultima con l’Anadolu Efes

Comincia a delinearsi il quadro della stagione di Eurolega 2020-2021. Il calendario della massima manifestazione continentale sotto egida ECA è stato diramato nelle scorse ore: sempre 18 le squadre partecipanti alla stagione regolare, per un via che è previsto ad ottobre e una conclusione attesa nella prima settimana completa di aprile.

Per l’Olimpia Milano il debutto è previsto contro il Bayern Monaco all’Audi Dome, in un remake di quanto accaduto nella stagione interrotta senza campione. Diversa sarà invece la prima partita casalinga, il 9 ottobre contro l’ASVEL Villeurbanne. Di nuovo, all’ultima giornata, ci sarà l’impegno teoricamente più duro per quanto visto nell’annata passata: quello contro l’Anadolu Efes, al Mediolanum Forum, il 9 aprile. Come ogni anno, va ricordato che i gironi di andata e di ritorno non corrispondono per partite, nel senso che, per esempio, Milano alla prima avrà la trasferta tedesca, ma non rigiocherà contro il Bayern alla 18a (prima di ritorno), bensì in trasferta contro il Real Madrid. Nella giornata d’apertura, si segnalano subito Barcellona-CSKA Mosca e Baskonia-Real Madrid.

Loading...

Loading...

Di seguito il calendario completo degli incontri dell’A|X Armani Exchange allenata da Ettore Messina.

CALENDARIO EUROLEGA OLIMPIA A|X ARMANI EXCHANGE MILANO 2020-2021

CLICCA QUI PER TUTTE LE PARTITE DELL’EUROLEGA 2020-2021

1a giornata (2 ottobre 2020, ore 20:30) Bayern Monaco-Olimpia Milano

2a giornata (9 ottobre 2020, ore 20:45) Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne

3a giornata (14 ottobre 2020, ore 20:00) Olympiacos Pireo-Olimpia Milano

4a giornata (16 ottobre 2020, ore 20:45) Olimpia Milano-Real Madrid

5a giornata (22 ottobre 2020, ore 19:00) Zenit San Pietroburgo-Olimpia Milano

6a giornata (30 ottobre 2020, ore 20:45) Olimpia Milano-Alba Berlino

7a giornata (6 novembre 2020, ore 21:00) Valencia Basket-Olimpia Milano

8a giornata (13 novembre 2020, ore 18:00) Khimki Mosca-Olimpia Milano

9a giornata (18 novembre 2020, ore 20:45) Olimpia Milano-Stella Rossa

10a giornata (20 novembre 2020, ore 20:45) Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas

11a giornata (26 novembre 2020, ore 20:05) Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano

12a giornata (3 dicembre 2020, ore 20:45) Olimpia Milano-Panathinaikos

13a giornata (11 dicembre 2020, ore 21:00) Barcellona-Olimpia Milano

14a giornata (15 dicembre 2020, ore 19:45) Fenerbahce-Olimpia Milano

15a giornata (17 dicembre 2020, ore 19:45) Anadolu Efes-Olimpia Milano

16a giornata (23 dicembre 2020, ore 20:45) Olimpia Milano-Baskonia

17a giornata (30 dicembre 2020, ore 20:45) Olimpia Milano-CSKA Mosca

18a giornata (8 gennaio 2021, ore 21:00) Real Madrid-Olimpia Milano

19a giornata (12 gennaio 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Valencia Basket

20a giornata (14 gennaio 2021, ore 20:00) Alba Berlino-Olimpia Milano

21a giornata (21 gennaio 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Bayern Monaco

22a giornata (26 gennaio 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Olympiacos Pireo

23a giornata (28 gennaio 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo

24a giornata (5 febbraio 2021, ore 20:45) ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano

25a giornata (18 febbraio 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv

26a giornata (25 febbraio 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Khimki Mosca

27a giornata (3 marzo 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Fenerbahce

28a giornata (5 marzo 2021, ore 19:00) Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano

29a giornata (11 marzo 2021, ore 18:00) CSKA Mosca-Olimpia Milano

30a giornata (19 marzo 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Barcellona

31a giornata (26 marzo 2021, ore 21:00) Baskonia-Olimpia Milano

32a giornata (30 marzo 2021, ore 19:00) Stella Rossa-Olimpia Milano

33a giornata (1 aprile 2021,ore 20:00) Panathinaikos-Olimpia Milano

34a giornata (9 aprile 2021, ore 20:45) Olimpia Milano-Anadolu Efes

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo