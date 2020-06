Basket, Austin Daye rinnova con l’Umana Reyer Venezia: biennale con opzione per il terzo anno

L’Umana Reyer Venezia prosegue nell’opera di conferma dei pezzi pregiati della squadra. Dopo aver chiuso l’accordo con Mitchell Watt, la società veneta comunica infatti il rinnovo di contratto di Austin Daye, che firma un biennale con opzione per il terzo anno. Il californiano, classe 1988, è stato l’MVP delle finali scudetto 2019 e della Coppa Italia 2020 e indosserà dunque la maglia orogranata per la quarta stagione consecutiva.

Di seguito le dichiarazioni di Austin Daye, riportate sul sito ufficiale dell’Umana Reyer Venezia: “Sono entusiasta di continuare a far parte della Reyer e sono felice di aver rinnovato il contratto. Considero Venezia la mia seconda casa, percepisco un’atmosfera familiare che è bellissima. Firmare il rinnovo di contratto è stato molto importante per me perché significa proseguire ciò che abbiamo costruito in questi anni con il Club e rafforza il legame con la società, Venezia e i tifosi. Insieme stiamo scrivendo la storia sportiva della Città.

La Reyer e Venezia mi hanno abbracciato e voluto bene da subito. Io sono un ragazzo tranquillo e anche se non parlo tanto, e non parlo italiano, percepisco l’empatia che si è creata con le persone e cerco di conoscere tutti il più possibile. Ho un gran rapporto con questa proprietà e con il Presidente Casarin che considero lungimirante. Abbiamo un grande coaching staff, guidato da Walter De Raffaele, e insieme a questo gruppo di giocatori abbiamo creato una mentalità vincente. Apprezzo la continuità delle scelte, il “core group” e l’atmosfera familiare che si respira. Ci conosciamo in profondità e questo ci da grande fiducia. Credo che tutto questo ci abbia permesso di vincere ciò che abbiamo vinto. Conosciamo il nostro valore e quando ne abbiamo la possibilità riusciamo a dimostrarlo, anche se i pronostici non sono dalla nostra parte. Nutro grande rispetto per tutta l’organizzazione e tutti i veneziani. Ci vediamo presto!”.

