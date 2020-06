Baseball: Serie A1 2020, calendario rilasciato. Tre partite a settimana, gare ai sette inning

La FIBS ha rilasciato poco fa, dopo neanche 24 ore dalla decisione di disputare la Serie A1 di baseball a sette squadre, il calendario della stagione 2020, che riuscirà finalmente a partire l’8 luglio dopo un ritardo di oltre tre mesi dovuto alla pandemia di coronavirus.

A difendere il titolo di Campione d’Italia è la Fortitudo UnipolSai Bologna, che affronta una stagione particolarmente piena di novità, e soprattutto priva di Coppe europee: tutti gli appuntamenti internazionali, infatti, sono stati cancellati oppure rinviati al prossimo anno. In particolare, quest’anno si giocheranno tre incontri a settimana,con il primo in casa e i secondi due in trasferta (o viceversa). Inoltre, c’è la riduzione della durata delle partite, dai nove inning ai sette, fatto che in determinati casi può consentire la disputa di due partite nello stesso giorno. Si giocherà un girone di sola andata, seguito dalle semifinali in cinque gare e dalle Italian Baseball Series (la finale) in sette.

Loading...

Loading...

Di seguito il calendario completo del campionato italiano di Serie A1 di baseball 2020, per quanto riguarda la regular season.

SERIE A1 BASEBALL 2020: STAGIONE REGOLARE

1a giornata – riposa San Marino

Gara1 (8 luglio 2020): Nettuno-Godo, Macerata-Collecchio, Parma-Bologna

Gara2 (11 luglio 2020, ore 15:00): Godo-Nettuno, Collecchio-Macerata, Parma Bologna

Gara3 (11 luglio 2020, ore 20:00): Godo-Nettuno, Collecchio-Macerata, Parma Bologna

2a giornata – riposa Nettuno

Gara1 (15 luglio 2020): Bologna-Godo, Collecchio-Parma, San Marino-Macerata

Gara2 (18 luglio 2020): Godo-Bologna, Parma-Collecchio, Macerata-San Marino

Gara3 (18 luglio 2020): Godo-Bologna, Parma-Collecchio, Macerata-San Marino

3a giornata – riposa Macerata

Gara1 (22 luglio 2020): Parma-San Marino, Godo-Collecchio, Nettuno-Bologna

Gara2 (25 luglio 2020): San Marino-Parma, Collecchio-Godo, Bologna-Nettuno

Gara3 (25 luglio 2020): San Marino-Parma, Collecchio-Godo, Bologna-Nettuno

4a giornata – riposa Bologna

Gara1 (29 luglio 2020): Collecchio-Nettuno, San Marino-Godo, Macerata-Parma

Gara2 (1 agosto 2020): Nettuno-Collecchio, Godo-San Marino, Parma-Macerata

Gara3 (1 agosto 2020): Nettuno-Collecchio, Godo-San Marino, Parma-Macerata

5a giornata – riposa Parma

Gara1 (5 agosto 2020): Nettuno-San Marino, Bologna-Collecchio, Godo-Macerata

Gara2 (8 agosto 2020): San Marino-Nettuno, Collecchio-Bologna, Macerata-Godo

Gara3 (8 agosto 2020): San Marino-Nettuno, Collecchio-Bologna, Macerata-Godo

6a giornata – riposa Collecchio

Gara1 (12 agosto 2020): Macerata-Nettuno, Parma-Godo, San Marino-Bologna

Gara2 (15 agosto 2020): Nettuno-Macerata, Godo-Parma, Bologna-San Marino

Gara3 (15 agosto 2020): Nettuno-Macerata, Godo-Parma, Bologna-San Marino

7a giornata – riposa Godo

Gara1 (8 luglio 2020): Collecchio-San Marino, Nettuno-Parma, Bologna-Macerata

Gara2 (11 luglio 2020): San Marino-Collecchio, Parma-Nettuno, Macerata-Bologna

Gara3 (11 luglio 2020): San Marino-Collecchio, Parma-Nettuno, Macerata-Bologna

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS / K73 NADOC