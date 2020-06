Baseball, Serie A1 2020 a sette squadre. Cambia ancora la data di inizio, si parte l’8 luglio

Ancora modifiche per quanto riguarda la Serie A1 di baseball. La riduzione dell’organico a sette squadre ha costretto a ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l’edizione 2020, affrontati nella riunione tra FIBS e club di ieri.

In particolare, è stata di nuovo variata la data di inizio del campionato, che partirà l’8 luglio con calendario ancora da definire, e che sarà reso noto in tempi molto brevi. Ogni squadra affronterà tre volte le altre, una in casa e due in trasferta o viceversa, nella stessa settimana: la programmazione fa sì che gara1 si giochi di mercoledì alle 21, gara2 e 3 di sabato, a sedi invertite, alle 16 e alle 20:30, o venerdì e sabato sempre alle 20:30 previo accordo tra le società. Nella seconda gara si possono utilizzare solo lanciatori di formazione italiana (i cosiddetti AFI). Gli incontri, invece che sui 9 inning, saranno disputati sui 7.

Le prime 4 della classifica, a fine regular season, giocheranno le semifinali al meglio dei cinque incontri; le finali, alias Italian Baseball Series, si giocheranno invece alle sette gare, con ultima data disponibile il 26 settembre. Le tre squadre fuori dai playoff giocheranno un girone che ne qualificherà due per la Final Four di Coppa Italia, cui accedono le perdenti delle semifinali scudetto.

federico.rossini@oasport.it

Foto: FIBS / K73 NADOC