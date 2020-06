Baseball, MLB 2020: quando si parte? Ipotesi 23 luglio con Yankees-Nationals

La stagione del grande baseball della MLB 2020 non è ancora partita a causa dell’emergenza coronavirus, e negli ultimi giorni si stanno susseguendo notizie circa una riduzione della regular season a sole 60 partite, in confronto alle canoniche 162, con una possibile modifica anche per quanto concerne la post-season.

Nelle ultime ore sta invece emergendo la possibile data d’inizio, il tanto atteso opening day previsto per il 23 luglio, come anticipato dal New York Post. Un’ipotesi che trova conferma anche per quanto riguarda la possibile logica dell’incontro inaugurale, disputato come da tradizione dai campioni in carica dei Washington Nationals, contro i favoriti della stagione, quei New York Yankees che si sono rinforzati ingaggiando lo starting pitcher Gerritt Cole.

Si tratta solo di una supposizione: ricordiamo che non c’è nulla di ufficiale, ma la data sembra verosimile, e un match d’apertura di una simile portata consentirebbe ai fan di seguire il maggior campionato del mondo con rinnovato interesse.

Foto: LaPresse