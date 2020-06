Baseball, la MLB 2020 disputerà la stagione regolare con 60 partite per squadra

In attesa che si conoscano i dettagli dei calendari della MLB, si iniziano ad avere notizie sul format del campionato americano di baseball. Le formazioni disputeranno 60 gare di regular season, con questa che dovrebbe iniziare il 23 luglio, come scrive cbssports.com, per concludersi il 27 settembre.

Per contenere gli spostamenti i team non giocheranno al di fuori delle loro Regioni nella regular season, con la maggior parte delle sfide all’interno della Division, ovvero 10 sfide contro le formazioni della stessa Division, per un totale di 40 sfide, mentre le altre 20 verranno giocate contro le 5 formazioni dell’altra Division.

Nella post season i play-off si disputeranno come al solito, anche se potrebbero essere spostate le sedi delle partite se dovessero esserci problemi di ordine sanitario, con la possibilità che si possano disputare anche le World Series in campo neutro, per minimizzare gli spostamenti.

Foto: LaPresse