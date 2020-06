Baseball: anche il Nettuno City rinuncia alla Serie A1. Campionato a 7 squadre, calendario da rifare

Il Nettuno City, dopo il Consiglio Federale di oggi, è la terza squadra a rinunciare alla Serie A1 2020. Anche per il club laziale, dunque, il destino è lo stesso di Redipuglia e Grizzlies Torino, che avevano rinunciato nel breve volgere di pochissime settimane a causa dei problemi legati agli sponsor o al riuscire a mettere insieme il numero sufficiente di giocatori per formare una squadra.

Il campionato, dunque, verrà disputato a 7 squadre, con una logica conseguenza: la formula del doppio girone non ha più ragion d’essere. Per questo motivo, a breve dovrebbe essere varato un nuovo calendario, questa volta a girone unico. In origine, la stagione era organizzata su doppio raggruppamento con 5 squadre per ciascuno, semifinali incrociate e finale al meglio delle 5 partite.

Loading...

Loading...

Tutto regolare invece per l’A1 di softball, che sarà regolarmente al via con 10 squadre, cioè tutte quelle ammesse al massimo campionato.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS / PhotoBass