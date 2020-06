Barcellona-Athletic Bilbao in tv oggi: orario, programma, probabili formazioni, streaming

Prosegue la trentunesima giornata della Liga spagnola. Anche questo turno del massimo campionato di calcio iberico è spalmato su più giorni. Tre gli incontri in programma oggi, martedì 23 giugno: il più atteso è sicuramente quello in seconda serata tra Barcellona ed Athletic Bilbao. Una partita che promette spettacolo, con i catalani che devono assolutamente vincere per mantenere la vetta della classifica, ma che dovranno stare attenti agli avversari, molto insidiosi. Messi e compagni a caccia dei tre punti per proseguire il cammino (ricordiamo che sono appaiati in vetta al Real Madrid). Andiamo a scoprire il programma dell’incontro, come seguirlo in TV e le probabili formazioni.

PROGRAMMA TV E PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO

31ma giornata Liga

Martedì 23 giugno

22.00 Barcellona-Athletic Bilbao – DAZN

PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Umtiti, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; De Marcos, Nunez, Inigo Martinez, Yuri; Dani Garcia, Unai Lopez; Williams, Muniain, Ibai Gomez; Raul Garcia.

