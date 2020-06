Highlights Lecce-Milan 1-4: video, gol e sintesi. A segno Castillejo, Mancosu, Bonaventura, Rebic e Leao

HIGHLIGHTS LECCE-MILAN 1-4

In Coppa Italia i rossoneri avevano dimostrato che la condizione era tutt’altro che pessima, in campionato arriva la dimostrazione. Riparte la Serie A per il Milan che si impone addirittura per 4-1 al Via del Mare sul Lecce. I ragazzi guidati da Stefano Pioli mettono in campo una super performance e si sbarazzano dei pugliesi: aggancio momentaneo al Napoli e alla sesta piazza, in piena zona Europa League.

A sbloccare il risultato nel primo tempo ci pensa Castillejo. Il Lecce trova però il pari con il rigore di Mancosu nella ripresa: da lì in poi è un monologo del Milan, che cambia passo. Prima Bonaventura, poi il solito Rebic ed infine Leao mettono la partita in cassaforte.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Lapresse