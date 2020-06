Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2020: si riparte da Briançon, sei le tappe previste

La Coppa del Mondo di arrampicata sportiva prova a ripartire dopo lo stop per la pandemia: l’IFSC, la Federazione Internazionale, ha diramato una calendario provvisorio, con sei tappe da disputarsi tra agosto e dicembre, che parte da Briançon, in Francia, per concludersi a Xiamen, in Cina.

Il 21-22 agosto infatti nella località transalpina si terrà la prima tappa, dove sarà previsto il lead, poi ci si sposterà a Salt Lake City, negli USA, dall’11 al 13 settembre con boulder e speed, infine si andrà in Asia. Da confermare le date di Seul, in Corea del Sud, per ora in programma dal 7 all’11 ottobre con ​​tutte le specialità, infine le ultime tre tappe saranno tutte cinesi: si gareggerà a Chongqing dal 23 al 25 ottobre con boulder e speed, poi a Wujiang dal 30 ottobre all’1 novembre nelle medesime specialità, ed infine a Xiamen dal 4 al 6 dicembre con lead e speed.

Le restrizioni di viaggio potrebbero non consentire la partecipazione di atleti appartenenti ad alcune aree del mondo, dunque non verranno assegnati punti, e non verranno diramate la classifica mondiale e la classifica della Coppa del Mondo 2020, così nessun trofeo verrà assegnato alla fine della stagione.

CALENDARIO PROVVISORIO COPPA DEL MONDO 2020

Briançon (FRA) dal 21 al 22 agosto: Lead

Salt Lake City (USA) dall’11 al 13 settembre: Boulder e Speed

Seul (KOR) dal 7 all’11 ottobre: ​​Boulder, Lead e Speed (​​DATE DA CONFERMARE)

Chongqing (CHN) dal 23 al 25 ottobre: ​​Boulder e Speed

Wujiang (CHN) dal 30 ottobre al 1 novembre: Boulder e Speed

Xiamen (CHN) dal 4 al 6 dicembre: Lead e Speed

Foto: Shutterstock