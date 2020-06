LIVE – Incidente Alex Zanardi: gli aggiornamenti. Attesa per il prossimo bollettino, condizioni gravi ma stabili

IL BOLLETTINO DELLE 18.30

IL BOLLETTINO DELLE 13.30

AGGIORNAMENTO ORE 08.50

Il prossimo bollettino dell’ospedale di Siena sulle condizioni di Alex Zanardi è previsto verso le ore 12.00. Secondo quanto riportato da Ansa, il campione paralimpico sarebbe sempre in coma farmacologico e le sue condizioni dovrebbero essere stabili.

AGGIORNAMENTO ORE 08.15

L’ultimo aggiornamento riguardante le condizioni di Zanardi risale alle dichiarazioni riportate da Ansa da parte del professor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza dell’ospedale di Siena: “Le condizioni continuano a essere stabili da un punto di vista cardiorespiratorio, è sempre ventilato meccanicamente, e restano stabili anche i parametri metabolici che danno un quadro clinico generale buono; c’è da confermare la gravità del quadro neurologico che andrà valutato la prossima settimana quando le condizioni cliniche ce lo permetteranno. È un grande atleta e quindi da un punto di vista generale è in condizioni ottimali, quindi ben controllato, quindi per questo motivo probabilmente sta rispondendo molto bene alle terapie. Pensiamo positivamente, siamo fiduciosi che questo suo stato pre-trauma possa condizionare positivamente il decorso”.

AGGIORNAMENTO ORE 21.55

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, Vasco Rossi ha scritto un messaggio per Zanardi sulla propria Pagina Facebook: “Forza Campione!!”.

AGGIORNAMENTO ORE 20.45

Secondo quanto riporta l’ANSA, oggi la staffetta è continuata nonostante l’incidente occorso a Zanardi, con due frazioni da Montalcino a Tarquinia e poi da Tarquinia a Fregene. In particolare nella seconda tappa odierna Massimiliano Coluccio ed Emilio Morbidelli hanno accompagnato Tiziano Monti e la sua handbike nella tappa da Tarquinia a Fregene (76 km).

AGGIORNAMENTO ORE 20.00

Così a Dribbling il CT della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini: “Sono sicuro che anche questa volta Alex Zanardi ce la farà. Io prego per lui. Dopo quello che gli era accaduto la prima volta, questo nuovo incidente e’ davvero sfortuna. Ma lui è davvero forte, e l’ha dimostrato negli anni con imprese che hanno unito tutti gli italiani“.

AGGIORNAMENTO 19.20

Le condizioni di Alex Zanardi restano dunque critiche, il quadro cerebrale è grave, c’è un trauma facciale e si temono conseguenze per la vista. Il prossimo bollettino medico dovrebbe arrivare nella primissima mattinata di domani, sapremo come il fuoriclasse ha trascorso la nottata.

AGGIORNAMENTO 18.35

NUOVO BOLLETTINO MEDICO:

“Le condizioni cardiorespiratorie sono stabili, è sempre ventilato meccanicamente e anche i parametri metabolici restano stabili. Il quadro clinico è quindi tutto sommato buono. C’è naturalmente da confermare la gravità del quadro neurologico e questo andrà valutato nella prossima settimana quando le condizioni ce lo permetteranno. Ci possono essere anche delle conseguenze per la vista e quindi abbiamo anche chiesto delle consulenze agli oculisti perché c’è qualche lesione anche oculare. Il trauma è anche facciale, e quindi è probabile che ci siano lesioni di quel tipo. Avremo delle stime oculari fra qualche giorno. Stessa cosa a livello neurologico, i sedativi non ci consentono di poter fare una valutazione neurologica, il quadro è talmente compromesso che ci impone una terapia farmacologica per dare stabilità. Difficile dire anche quando potremmo togliere questa sedazione. In caso di stabilità è probabile che la prossima settimana, sentendo i nostri consulenti e il chirurgo che lo ha operato, potremo pensare di poter sospendere la sedazione“.

AGGIORNAMENTO 18.00

Arriva la versione del camionista, tramite il suo avvocato Arcioni di Grosseto: “Se lo è trovato quasi di fronte all’uscita della curva e meno male che è riuscito a dare una sterzata e a buttarsi verso il limitare della corsia. Così l’impatto è stato sul fianco altrimenti sarebbe stato un urto frontale con conseguenze ancora più deleterie. Il mio assistito è molto provato e trattandosi di un personaggio così straordinario ha subito ancora di più psicologicamente l’accaduto. È stato portato in stato di choc al pronto soccorso, è risultato negativo agli esami tossicologici e all’alcoltest. Inoltre la velocità del camion in quel punto, fatto di tornanti, era molto, molto contenuta”. (da Gazzetta dello Sport)

AGGIORNAMENTO 17.45

Sono stati interrogati gli organizzatori dell’evento, i Carabinieri stanno svolgendo tutte le indagini del caso. Per il momento nessuna novità sullo stato di salute di Alex Zanardi, sempre in coma farmaceutico all’ospedale di Siena.

AGGIORNAMENTO 16.40

I medici hanno sottolineato che i miglioramenti saranno lenti. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nel tardo pomeriggio

AGGIORNAMENTO 16.00

Sempre stabili le condizioni di Alex Zanardi all’ospedale di Siena. Ad assistere il campione ci sono la moglie Daniela, che era al seguito della carovana, e il figlio Niccolò.

AGGIORNAMENTO 14.50

I carabinieri della compagnia di Montepulciano stanno sentendo gli organizzatori della manifestazione “Obiettivo tricolore”, l’iniziativa promossa da Alex Zanardi. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e compiendo verifiche sulle misure di sicurezza adottate.

AGGIORNAMENTO 14.00

Alex Zanardi è in coma farmacologico, i medici valuteranno quando svegliarlo. Il quadro clinico non è dei migliori, il danno cerebrale è importante. La speranza è che tutto vada per il meglio.

AGGIORNAMENTO 13.30

NUOVO BOLLETTINO MEDICO: “Le condizioni cliniche sono stabili in questo momento. Durante la notte, a partire dalle 22, il quadro clinico si è progressivamente stabilizzato, poiché al momento dell’arrivo in pronto soccorso le condizioni cliniche erano piuttosto instabili e molto critiche. Soprattutto il quadro neurologico era grave e tale rimane. I parametri respiratori sono attualmente soddisfacenti e sono nella norma. Naturalmente resta collegato ad un ventilatore meccanico e ha bisogno di supporto ventilatorio. È ben adattato al ventilatore meccanico, questo è un buon segno. Da un punto di vista cardiocircolatorio i parametri sono nella norma, il paziente richiede solo un minimo supporto farmacologico”.

AGGIORNAMENTO 13.20

Sabino Scolletta, responsabile della Rianimazione dell’ospedale di Siena: “C’è una situazione importante dal punto di vista del danno cerebrale. Potrebbe instabilizzarsi da un momento all’altro, quindi potrebbero esserci dei peggioramenti, ma al momento, la stabilità esclude questa possibilità”.

AGGIORNAMENTO 12.55

L’autista del camion è risultato negativo al controllo alcol-test. Aperto un fascicolo, il PM: “Atto dovuto”.

AGGIORNAMENTO 11.50

Giuseppe Olivieri, il neurochirurgo che ha operato Zanardi al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena: “Al momento le condizioni sono gravi ma stabili, lui è arrivato da noi con questo trauma cranio-facciale importante, con un fracasso facciale e una frattura affondata delle ossa del frontale. Al momento tutti i numeri sono buoni, ovviamente neurologicamente non è valutabile, pur rimanendo la situazione grave. I numeri sono buoni, pur rimanendo una situazione molto grave, è un malato che val la pena di curare. Il quadro neurologico lo vedremo a distanza, quando si sveglierà. I miglioramenti, in questi casi, si vedono nel tempo, i peggioramenti possono essere repentini. Ha fatto una tac subito dopo l’intervento e ora ha un catetere per la misurazione della pressione intracranica. L’intervento è andato come doveva andare, è la situazione iniziale che era tanto grave”. (da Gazzetta dello Sport)

AGGIORNAMENTO 10.31

Nuovo bollettino medico: “In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. È intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico”.

AGGIORNAMENTO 10.12

Secondo quanto riportato dall’ANSA, è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni gravissime il camionista che si è scontrato con Alex Zanardi. Per il procuratore capo Salvatore Vitello “è un atto dovuto”.

AGGIORNAMENTO ORE 8.00

Le condizioni nella notte per Alex Zanardi sono state stabili, ma il 53enne resta ancora gravissimo. Di fianco a lui ci sono stati la moglie Daniela e il figlio Niccolò. Atteso per le 10 un nuovo bollettino medico.

AGGIORNAMENTO ORE 7.12

Ieri in tarda serata sono arrivate le parole del sindaco di Siena Luigi De Mossi fuori dall’ospedale dov’è ricoverato Alex Zanardi: “Tecnicamente l’intervento è riuscito, ora speriamo che il suo gran cuore e il suo carattere aiutino Alex in questo momento”.

AGGIORNAMENTO ORE 22.55

Ecco il bollettino medico pubblicato dall’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dopo l’operazione: “In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte a causa di un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22. Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime“

AGGIORNAMENTO ORE 22.00

Con un tweet il presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco, ha voluto esprimere la propria vicinanza al pluricampione olimpico di paraciclismo: “Ciclismo e paraciclismo in questo momento non possono che essere tutti dalla parte di Alex Zanardi. Il suo esempio è stato fonte d’ispirazione per tanti di noi, e adesso è il momento di fargli sentire tutto il calore del nostro mondo: forza Alex!“

AGGIORNAMENTO ORE 21.35

E’ appena terminato l’intervento neurochirurgico a cui si è sottoposto Alex Zanardi. Il pluricampione paralimpico si trova attualmente in terapia intensiva. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Francesco Giovanni Bova, direttore del pronto soccorso dell’ospedale di Siena: “E’ in condizioni di estrema gravità. Con l’evoluzione del quadro forniremo tutti gli aggiornamenti possibili”.

AGGIORNAMENTO ORE 20.40

Ecco il bollettino clinico emesso dall’ospedale di Siena: “E’ ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte Alex Zanardi, pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18. E’ stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia“.

AGGIORNAMENTO ORE 20.00

Sono tanti i messaggi che stanno arrivando in questi minuti a sostegno del pluricampione paralimpico. Tra questi, anche il premier Giuseppe Conte ha voluto spendere alcune parole di incoraggiamento per Zanardi. Di seguito il tweet del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te. pic.twitter.com/oMhDfGaOEo — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 19, 2020

AGGIORNAMENTO ORE 18.40

Riporta l’ANSA: “Sarebbero molto gravi le condizioni di Alex Zanardi, rimasto coinvolto in un incidente nel senese durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, con atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Da quanto appreso il pilota avrebbe riportato un politrauma“.

LA CRONACA

Il pluricampione paralimpico Alex Zanardi è in ospedale, trasportato dall’elisoccorso a seguito di grave incidente stradale che ha coinvolto la sua handbike e un mezzo pesante sulla statale 146 nel comune di Pienza (provincia di Siena).

Secondo le prime ricostruzioni, lo sportivo bolognese avrebbe avuto la peggio nell’impatto fra la sua speciale bici e l’altro veicolo, mentre stava partecipando a una tappa della staffetta sociale conosciuta come “Obiettivo tricolore”.

A dare l’allarme sono stati gli stessi atleti che con Zanardi stavano condividendo questa esperienza, anche se al momento non si sa di più sulle condizioni di salute dell’emiliano.

