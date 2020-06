Alex Zanardi, ultimo bollettino: “Condizioni stazionarie, ulteriori informazioni solo in caso di variazioni significative dello stato di salute”

Appuntamento ormai quotidiano quello delle 12.00, relativamente al bollettino medico sulle condizioni di Alex Zanardi. Il campione azzurro del Motorsport e di handbike, coinvolto in un brutto incidente il 19 giugno, continua strenuamente la sua lotta per sopravvivere. Trascorsa la quinta notte nella terapia intensiva del Policlinico di Santa Maria alle Scotte di Siena, l’equipe medica ha comunicato che da ora in avanti non ci saranno ulteriori bollettini fino a quando non vi saranno variazioni significative sullo stato di salute del pazienze. Una decisione presa dopo un confronto con la famiglia di Zanardi.

IL BOLLETTINO DEL 24 GIUGNO

“Rimangono stazionarie le condizioni di Alex Zanardi, ricoverato nella terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena da venerdì 19 giugno. Sentita la famiglia, si ritiene utile non diffondere altri bollettini medici sino a quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute. L’atleta ha trascorso la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, e rimane grave il quadro neurologico. Continua il neuromonitoraggio e viene valutato costantemente da un’equipe formata principalmente da anestesisti-rianimatori e neurochirurghi, affiancata da un team multidisciplinare in base alle diverse esigenze cliniche. Il paziente è sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi rimane riservata“.

Pertanto, confermata la procedura secondo la quale bisognerà attendere almeno una decina di giorni prima di poter fare uscire Zanardi dal coma farmacologico indotto e procedere a una più accurata valutazione dei danni neurologici.

