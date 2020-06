Alex Zanardi, la lettera di Papa Francesco: “Che il Signore e la Madonna ti accompagnino”

E’ arrivato un messaggio di speranza e di vicinanza ad Alex Zanardi anche da parte di Papa Francesco, il quale ha voluto scrivere una breve lettera al campione paralimpico attraverso le pagine odierne della “Gazzetta dello Sport“. La Rosea ha pubblicato le parole del Sommo Pontefice per lo sfortunato azzurro.

LA LETTERA DI PAPA FRANCESCO AD ALEX ZANARDI

“Carissimo Alessandro,

la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport ha insegnato a vivere la vita di protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità. Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta. In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e la sua famiglia. Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Fraternamente,

Francesco”.

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse