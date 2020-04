F1, Toto Wolff e l’investimento finanziario sulla Aston Martin. Possibile antipasto di un rapporto più stretto…

Il Circus della F1 è fermo, come è noto, e si è in attesa di capire se e quando il Mondiale 2020 possa prendere il via. L’emergenza sanitaria globale ha causato la sospensione del campionato e di fatto i primi nove round sono stati annullati ed è da capire quali potranno essere recuperati. Le intenzioni degli organizzatori sono quelle di iniziare dal GP d’Austria (5 luglio), ma disputando il weekend a porte chiuse.

In un clima di grande incertezza tengono banco anche gli spostamenti di piloti e di figure dirigenziali dello scacchiere iridato. Ebbene, stando alle ultime notizie, Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, dovrebbe rimanere dove è, nonostante qualche piccola divergenza iniziale con il nuovo amministratore delegato del gruppo Daimler, Ola Källenius. Una conferma che vi dovrebbe essere nonostante il manager austriaco abbia acquistato 15 milioni di azioni dall’Aston Martin, che entrerà dal 2021 in F1 prendendo di fatto il controllo di quella che è oggi la Racing Point. Secondo le quotazioni di mercato, è stato assicurato a Toto l’1% del pacchetto azionario dell’azienda. Un investimento che aveva fatto pensare che vi potesse essere un ruolo operativo di Wolff nel nuovo team.

Loading...

Loading...

Tuttavia, sembrerebbe che l’operazione sia strettamente privata e non veda coinvolgimenti del gruppo Daimler. L’interesse dell’attuale Team Principal di Mercedes è quello di avere dei vantaggi non andando ad alterare la partnership esistente tra il team di Brackley e Aston Martin stessa, considerando la fornitura dei motori. Un modo quindi anche per rafforzare il potere della Stella a tre punte in F1, visto l’abbinamento con un brand così importante.

La conferma di Wolff potrebbe avere, come pare, delle conseguenze anche sul rinnovo del contratto di Lewis Hamilton, in scadenza in questo 2020. Il britannico, ultimamente, ha manifestato la volontà di prolungare il rapporto con Mercedes, visti anche i grandi risultati. Pertanto, la permanenza di Toto potrebbe essere un’ulteriore rassicurazione per Lewis, al di là delle motivazioni economiche.

