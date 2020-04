Coronavirus, Maurizio Arrivabene arruolato nella task force per il rilancio del Trentino

Maurizio Arrivabene scende in campo per aiutare il nostro Paese nella ripartenza economica all’indomani dell’emergenza coronavirus. Il manager bresciano, che è stato alla guida della Ferrari dal novembre 2014 al gennaio 2019, ha infatti deciso di entrare a far parte della task force creata dalla provincia autonoma di Trento per il rilancio del Trentino.

Arrivabene sta trascorrendo la propria quarantena a Madonna di Campiglio, località nella quale per anni ha organizzato Wroom, tradizionale evento invernale targato Ferrari. E, dal momento che il 4 maggio si avvicina, così come la conseguente entrata nella fase della convivenza con il virus, l’ex dirigente del Cavallino Rampante e di Philip Morris ha scelto di mettersi a disposizione della sezione di Protezione Civile di Madonna di Campiglio e di offrire le proprie competenze al servizio del Trentino, regione che è abituata a vivere di turismo e ora teme una drammatica flessione economica.

