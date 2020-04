Conferenza Giuseppe Conte: quando parlerà? Suggestione 25 aprile, possibile il 24. Cosa dirà il Premier: Italia verso la Fase 2

Quando parlerà Giuseppe Conte? Il Premier è intervenuto al Senato e alla Camera per una doppia informativa, giovedì 23 aprile sarà protagonista nel fondamentale Eurogruppo dove si discuterà di Mes ed Eurobond, entro la conclusione di questa settimana dovrà rivolgersi agli italiani per dire come il nostro Paese entrerà nella fase 2 che inizierà il 4 maggio. L’Italia si appresta a una riapertura graduale delle varie attività, si seguiranno delle stringenti misure di sicurezza, non si riprenderà tutti insieme ma settore per settore in modo da contenere ancora il rischio contagio e ci saranno ancora parecchie limitazioni da rispettare nei prossimi mesi.

Il Capo del Governo comunicherà i prossimi passi a tutta la Nazione tramite un messaggio, un discorso o una conferenza stampa nei prossimi giorni. Ma quando esattamente? Molto difficile che si esponga mercoledì 22 aprile anche perché bisogna definire ancora molti tasselli e il calendario delle varie riaperture è in fase di compilazione, giovedì 23 aprile ci sarà il Consiglio europeo e dunque è improbabile che rivolga un messaggio agli italiani. Tutto potrebbe essere rinviato a venerdì 24 aprile dopo il probabile Consiglio dei Ministri ma l’ipotesi di sabato 25 aprile è molto concreta, è la Festa della Liberazione e sarebbe un giorno altamente simbolico, oltrettutto si avrebbe più tempo per definire gli ultimi dettagli e formulare il messaggio. Pronunciarsi domenica 26 aprile appare invece molto difficile, sarebbe un po’ troppo in là anche perché bisognerà permettere alle varie Regioni e alle singole aziende di prepararsi per la riapertura.

QUANDO PARLERÀ GIUSEPPE CONTE?

Data esatta e orario sono da definire. Sicuramente ci sarà un discorso/messaggio/conferenza stampa tra mercoledì 22 aprile e domenica 26 aprile.

COSA DIRÀ GIUSEPPE CONTE?

Si parlerà dell’ingresso dell’Italia nella fase 2, di quali attività riprenderanno e riapriranno a partire da lunedì 4 maggio e di chi potrà riprendere più tardi, di cosa potranno fare gli italiani.

COME VEDERE IL DISCORSO DI GIUSEPPE CONTE IN DIRETTA TV E STREAMING?

Diretta tv sulle principali reti televisive.

Diretta streaming sul profilo Facebook di Giuseppe Conte e dei vari network televisivi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

