Seconda ondata di coronavirus a Singapore: 2500 contagi in due giorni. I pericoli del ritorno della pandemia

Seconda ondata di coronavirus a Singapore. Il piccolo Paese asiatico era stato tra i più efficaci nel contenimento dell’emergenza sanitaria ed era stato elogiato da più parti per come era riuscito a superare la pandemia ma nelle ultime 48 ore la situazione è precipitata: 2500 nuovi casi di contagio in appena due giorni, di cui ben 1426 soltanto ieri. Il totale di casi accertati è di 9125, dunque il 27% è arrivato da questa seconda ondata.

I focolai si sarebbero sviluppati, secondo quanto riportano le autorità, nei dormitori dei lavoratori stranieri provenienti da altri Paesi asiatici, impegnati soprattutto nel settore edilizio. I dormitori individuati sono 18 e sono diventati zone isolate, si tratta comunque di pazienti con sintomi lievi e nessuno è in terapia intensiva. Va ricordato che a Singapore sono decedute “soltanto” 11 persone per Covid-19.

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse