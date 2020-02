WTA Hua Hin 2020: Svitolina ai quarti senza problemi, tutti gli ottavi chiusi in due set

Gli ottavi di finale del torneo WTA International di Hua Hin, in Thailandia, si concludono con una singolare particolarità: tutti si sono conclusi in due set, un evento piuttosto raro da vedere a qualsiasi livello. Questo non ha comunque dato il là all’emergere di particolari sorprese.

Nell’unico match della parte alta disputato oggi, l’ucraina Elina Svitolina, numero 1 del seeding, supera senza alcun problema la qualificata australiana Storm Sanders, impiegando 57 minuti per vincere 6-1 6-2 e raggiungere la giapponese Nao Hibino ai quarti.

Per quel che concerne, invece, la parte bassa, la rumena Patricia Maria Tig si regala un appuntamento con la cinese Saisai Zheng sconfiggendo la connazionale di quest’ultima Xiaodi You per 6-1 6-3 in un’ora e 14 minuti. Vince anche la polacca Magda Linette, e in questo caso a uscire dal torneo è una delle più conosciute rappresentanti del Paese più popoloso del mondo, Shuai Peng, costretta a cedere per 7-5 6-1. Linette sfiderà ancora una cinese, Xiyu Wang, vittoriosa per 6-3 6-4 sull’austriaca Barbara Haas.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Loading...

Loading...

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse