Vuelta a Andalucia 2020: programma, orari, tv, date delle cinque tappe

Prosegue a tutta il calendario ciclistico 2020 spagnolo. Dopo la Vuelta Murcia e la Clasica de Almeria, da mercoledì 19 febbraio, a domenica 23, andrà in scena la Vuelta a Andalucia 2020. Saranno cinque tappe di cui tre di media montagna, una mossa, e una cronometro individuale conclusiva, per un totale di 685,8 chilometri. Saranno al via grandi big come il vincitore uscente Jakob Fuglsang, ma anche il secondo classificato del 2019, nonché compagno di squadra del danese in Astana, Ion Izagirre. Una coppia che avrà contro di sé su tutti, Mikel Landa, al suo debutto con la Bahrain-McLaren, ma anche il duo della Movistar formato da Marc Soler ed Enric Mas.

La Vuelta a Andalucia 2020 verrà trasmessa ogni giorno in diretta su Eurosport 2 dalle ore 15 alle ore 16.45 (eccezion fatta di domenica 23 che andrà in onda dalle 14 alle 16), e in streaming su Eurosport Player. Qui di seguito potrete trovare il calendario completo della breve corsa a tappe iberica con ogni tappa, ogni chilometraggio, e gli orari tutte le frazioni.

PROGRAMMA, ORARI, TV E DATE DELLA VUELTA A ANDALUCIA 2020

Prima tappa – Mercoledì 19 febbraio

Alhaurin de la Torre-Grazalema (173,8 km)

Ore: 12-16.30

Diretta tv: Eurosport 2 dalle ore 15

Streaming: Eurosport Player

Seconda tappa – Giovedì 20 febbraio

Siviglia-Iznajar (198,1 km)

Ore: 11-16.30

Diretta tv: Eurosport 2 dalle ore 15

Streaming: Eurosport Player

Terza tappa – Venerdì 21 febbraio

Jean-Ubeda (175,9 km)

Ore: 12-16.30

Diretta tv: Eurosport 2 dalle ore 15

Streaming: Eurosport Player

Quarta tappa – Sabato 22 febbraio

Villanueva Media-Granada (125 km)

Ore: 13-16.30

Diretta tv: Eurosport 2 dalle ore 15

Streaming: Eurosport Player

Quinta tappa – Domenica 23 febbraio

Mijas-Mijas (13 km) CRONOMETRO INDIVIDUALE

Ore: 13.30-16

Diretta tv: Eurosport 2 dalle ore 14

Streaming: Eurosport Player

Foto: Lapresse