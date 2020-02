Volta ao Algarve 2020: la tappa di oggi Sagres-Alto de Fóia. Percorso, altimetria, orari, tv, programma

Quest’oggi, giovedì 20 febbraio, andrà in scena la seconda tappa della Volta ao Algarve 2020. La Sagres-Alto de Fóia, di 183,9 chilometri, figura come una grande chance di sfida tra gli scalatori. Il primo GPM di giornata è presente al km 49; un’ascesa di 3^ categoria, quella di Marmelete, che darà il via ad un continuo saliscendi, senza grandi dislivelli e difficoltà, fino agli ultimi 30 chilometri, dove inizieranno le prime schermaglie. Infatti, da qui sino all’arrivo, sono presenti tre GPM, quello di di 3^ categoria di Alferce, il 2^ categoria Pomba, e il gran finale dell’Alto de Fóia (1^ categoria). Questa ascesa di 7,5 km, con punte del 9,3%, potrebbe fare una bella selezione soprattutto in ottica classifica generale.

L’uomo più osservato, perlomeno per i tifosi italiani, sarà Vincenzo Nibali, atteso al riscontro dopo la preparazione invernale in questo suo debutto con la Trek-Segafredo. Il siciliano verrà affiancato da Bauke Mollema. Ma abbiamo anche lo scalatore colombiano dell’Astana Miguel Angel Lopez, e attenzione al giovane Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), recente vincitore della Vuelta a San Juan. Da non sottovalutare il duo del Team Ineos formato da Geraint Thomas e Michal Kwiatkowski, ma neanche Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) e Alberto Rui Costa (UAE-Team Emirates).

La seconda tappa della Volta ao Algarve 2020 prenderà il via alle 13.10 ore italiane (dato il fuso orario portoghese UTC+0), e verrà trasmessa su Eurosport 2 dalle ore 16.45, e in streaming su Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dalle ore 14.45 per non perdervi nulla della corsa a tappe portoghese. Qui di seguito potrete trovare l’altimetria, il programma della frazione, il chilometraggio, l’orario di partenza, d’arrivo e di diretta televisiva, streaming e testuale.

ALTIMETRIA

ORARI, TV E PROGRAMMA

Giovedì 20 febbraio – Seconda tappa Volta ao Algarve 2020

Sagres-Alto de Fóia (183,9 km)

Ore: 13.10-18.10 (orario italiano)

Tv: Eurosport 2 dalle ore 16.45

Streaming: Eurosport Player

Live testuale: OA Sport dalle ore 14.45

Foto: Trek-Segafredo