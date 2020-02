Ciclismo, trovato l’accordo: la RAI trasmetterà il Tour de France fino al 2025

La RAI ha comunicato che è stato raggiunto l’accordo economico per la trasmissione in chiaro del Tour de France fino al 2025: l’offerta della tv di Stato aumenta, dato che verranno trasmesse anche diverse gare femminili, soprattutto in occasione delle Classiche, quando uomini e donne correranno nella stessa giornata.

Di seguito il comunicato integrale della RAI:

“Un’ottima notizia per gli appassionati di ciclismo: il ‘matrimonio’ tra la Rai e il Tour de France si allunga di altri due anni, arrivando fino al 2025. E’ stato siglato, infatti, l’accordo tra l’EBU, l’organismo che raggruppa le emittenti pubbliche europee e l’Amaury Sport Organisation, che commercializza i diritti del Tour de France e delle corse collegate. Per la Rai, che già deteneva i diritti in esclusiva free-to-air della Grande Boucle, si tratta di un ulteriore implemento della propria offerta sportiva, che si allargherà anche al ciclismo “rosa”: oltre al Tour e alle Classiche del Nord, dalla Parigi-Roubaix al Giro delle Fiandre, fino al Giro del Delfinato, infatti, gli appassionati potranno vedere anche alcune delle più prestigiose gare del calendario femminile, che si corrono in contemporanea a quelle maschili, in orari anticipati, come la Liegi-Bastogne-Liegi e la Freccia-Vallone“.

Foto: LaPresse