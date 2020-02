Volta ao Algarve 2020: la tappa di oggi Portimão-Lagos. Percorso, altimetria, orari, tv, programma

La Portimão-Lagos aprirà la quarantaseiesima edizione della Volta ao Algarve, che andrà in scena da oggi fino a domenica 23, per una cinque giorni veramente importantissima dove troveremo al via tantissimi big, compreso Vincenzo Nibali, al suo debutto stagionale con la maglia della Trek-Segafredo. Con i suoi 195,6 chilometri, quella che verrà affrontata quest’oggi, sarà una frazione mossa e caratterizzata da due GPM, ma con un ipotetico finale dedicato ai velocisti. Le due ascese di giornata sono presenti nella prima parte della tappa: il GPM di 3^ categoria di Picota al km 62,7, e quello du Santa Luzia, di 4^ categoria, al km 78,2. Le prime schermaglie tra i velocisti potrebbero avvenire ai traguardi volanti. La parte conclusiva della tappa presenta un piccolo saliscendi tra i 3000 e i 2000 metri al traguardo, mentre l’ultimo chilometro è completamente pianeggiante.

La prima tappa della Volta ao Algarve 2020 verrà trasmessa su Eurosport 2 dalle ore 16.45, e in streaming su Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dalle ore 15 per non perdervi nulla della corsa a tappe portoghese. Qui di seguito potrete trovare l’altimetria, il programma della frazione, il chilometraggio, l’orario di partenza, d’arrivo e di diretta televisiva, streaming e testuale.

ALTIMETRIA

ORARI, TV E PROGRAMMA

Mercoledì 19 febbraio – Prima tappa

Portimão-Lagos (195,6 km)

Ore: 12-17

Tv: Eurosport 2 dalle ore 16.45

Streaming: Eurosport Player

Live testuale: OA Sport dalle ore 15

Foto: Mathilde L’Azou / Cofidis