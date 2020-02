Volta a la Comunitat Valenciana 2020: programma, orari, tv e streaming. La guida e le 5 tappe

Scattano le prime brevi corse a tappe europee della stagione 2020, e sarà la Volta a la Comunitat Valenciana 2020 ad aprire le danze per una cinque giorni veramente intensa sulle strade della penisola iberica. 790 chilometri da Castelló a Valencia per la 71^ edizione della gara spagnola del circuito Pro Series che andrà in scena da mercoledì 5 febbraio a domenica 9. Il tutto diviso in tre tappe dedicate ai velocisti, e due per gli uomini di classifica. La corsa si deciderà, con ogni probabilità, in occasione della quarta frazione con l’arrivo in salita ad Altea (Sierra de Bernia), un’ascesa massacrante che presenta delle pendenze che superano il 20%. Mentre l’ultima frazione arriverà proprio nel capoluogo della Comunità Valenciana costeggiando la famosissima Città delle Arti e delle Scienze, i Giardini del Turia, Plaza de Toros, per poi concludersi davanti a Plaza de l’Ayutamento, nel cuore della città iberica.

Eurosport 1 ed Eurosport 2 trasmetteranno la Volta a la Comunitat Valenciana 2020 in diretta televisiva, mentre Eurosport Player la diretta streaming. OA Sport invece vi proporrà ogni giorno, per ogni tappa, la DIRETTA LIVE testuale. Qui di seguito potrete trovare la planimetria generale, tutto il programma, gli orari delle frazioni, ma anche quelli della diretta televisiva e streaming.

PLANIMETRIA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2020

PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2020

Mercoledì 5 febbraio – Prima tappa: Castelló – Vila-Real (180 km)

Ore: 11.30-16.30

Differita tv: ore 19.00 su Eurosport 2

Streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Giovedì 6 febbraio – Seconda tappa: Torrent – Cullera (181 km)

Ore: 11.30-16.30

Diretta tv: ore 15.00 su Eurosport 2

Streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Venerdì 7 febbraio – Terza tappa: Orihuela – Torrevieja (175 km)

Ore: 12.00-16.30

Diretta tv: ore 15.00 su Eurosport 2

Streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Sabato 8 febbraio – Quarta tappa: Calpe – Altea (Sierra de Bernia) (156 km)

Ore: 11.30-16.30

Diretta tv: non prevista

Streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Domenica 9 febbraio – Quinta tappa: Paterna – Valencia (98 km)

Ore: 13.30-16.00

Diretta tv: ore 14.30 su Eurosport 1

Streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

