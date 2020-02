Volley, SuperLega: una fantastica Modena supera Trento 3-1. Ivan Zaytsev migliore in campo

Modena vince la sfida in trasferta sul parquet di Trento con il punteggio di 3-1 (25-20 21-25 27-25 25-22) nel match di chiusura della 21ma giornata di SuperLega. Il migliore in campo è stato Ivan Zaytsev capace di mettere a referto ben 18 punti. Grande prestazione anche per Matthew Anderson con 17 punti e Maxwell Holt con 13 punti. Sugli scudi tra i dolomitici Aaron Russell top scorer di serata con i suoi 21 punti.

Inizio di match molto equilibrato con le due squadre che trovano un cambio palla abbastanza fluido (3-3). Sono i Canarini a trovare il primo break con il gran diagonale di Bartosz Bednorz (9-4). I padroni di casa provano a reagire e si riportano in scia agli avversari con la bomba di Russell (14-12). Nella seconda parte del set Modena spinge forte sull’acceleratore trovando l’allungo con Zaytsev che sale in cielo e tira giù il bolide del 19-15. I ragazzi di Lorenzetti ritrovano la giusta incisività in attacco e piazzano un parziale di 3-0 che fissa il punteggio sul 19-18. A questo punto, però, gli emiliani alzano vertiginosamente le proprie percentuali in difesa e diventano praticamente incontenibili con Anderson che mette a referto il 23-18. Per gli ospiti è un gioco da ragazzi controllare e chiudere sul 25-20.

I dolomitici iniziano alla grande il secondo set e con Luca Vettori (14) salgono sul 4-0. Modena prova a rifarsi sotto ritrovando la fluidità in attacco e con Bednorz (12) tornano in parità (10-10). La fase centrale del parziale è caratterizzata da un lungo testa a testa con Zaytsev che risponde con un gran diagonale all’attacco vincente di Anderson (15-15). A questo punto i padroni di casa trovano il break vincente con un scatenato Russell (22-18). Trento riesce a gestire il tentativo di rientro degli avversari chiudendo 25-21 e riportando in parità le sorti del match.

Il terzo set inizia sui binari dell’equilibrio e Holt trova l’attacco giusto passando tra le mani del muro che vale il 4-4. Torna sugli scudi Zaytsev che tira un bolide che consente ai suoi di allungare fino al 10-8. Modena prova a forzare i tempi ma Trento risponde con grande grinta riportando in parità la situazione con Vettori (17-17). Nella fase finale del parziale le due squadre danno vita a un testa a testa entusiasmante con Bednorz che annulla il set point degli avversari (24-24). I Canarini trovano la forza per piazzare il break ai vantaggi, vincendo 27-25.

L’avvio del quarto set rispecchia quello precedente con Anderson che mette giù il 5-5. Il testa a testa continua e all’allungo di Modena risponde uno scatenato Russell (10-10). La bomba di Zaytsev segna un importante break (16-14). Nonostante il tentativo di rimonta dei padroni di casa i Canarini riescono a mantenere le distanze con il muro di Holt (20-18). Quando il set sembra in mano agli ospiti, Lisinac (11) guida la rimonta di Trento che ritrova la parità (21-21). I ragazzi di Andrea Giani riescono nuovamente a mettere la testa davanti con Bednorz (24-21). Gli emiliani sfruttano il cambio palla e chiudono sul 25-22.

Foto: Pier Colombo