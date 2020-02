Volley femminile, Calendario Olimpiadi Tokyo 2020: tutte le partite dell’Italia. Date, programma, orari, tv

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputeranno dal 24 luglio al 9 agosto, il torneo di volley femminile incomincerà domenica 26 luglio e sarà proprio l’Italia ad aprirlo: le azzurre affronteranno la Russia alle ore 02.00 italiane. La nostra Nazionale, mai capace di salire sul podio ai Giochi, punta a farsi strada nella rassegna a cinque cerchi: bisogna qualificarsi ai quarti di finale e poi si deciderà tutto nelle sfide a eliminazione diretta.

Dopo l’esordio, Paola Egonu e compagne torneranno in campo il 28 luglio per sfidare la Turchia di Giovanni Guidetti (ore 09.25) in uno scontro diretto decisivo per il passaggio del turno. Giovedì 30 luglio (ore 02.00) l’incontro con la modesta Argentina, due giorni dopo (1° agosto, ore 14.45) l’incrocio con la Cina detentrice del titolo e poi il 3 agosto (ore 04.05) la chiusura contro i forti USA.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le partite dell’Italia nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Tutti gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi nel periodo estivo).

CALENDARIO PARTITE ITALIA VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020: DATE, PROGRAMMA, ORARI

DOMENICA 26 LUGLIO:

02.00 Russia-Italia (Pool B)

MARTEDÌ 28 LUGLIO:

09.25 Italia-Turchia (Pool B)

GIOVEDÌ 30 LUGLIO:

02.00 Italia-Argentina (Pool B)

SABATO 1° AGOSTO:

14.45 Cina-Italia (Pool B)

LUNEDÌ 3 AGOSTO:

04.05 USA-Italia (Pool B)

COME VEDERE LE OLIMPIADI 2020 IN DIRETTA TV E STREAMING?

I diritti televisivi dei Giochi sono di Eurosport.

Alcune partite di cartello (tra cui tutte quelle dell’Italia) saranno trasmesse anche in diretta tv gratis e in chiaro sulla Rai.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

