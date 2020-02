Volley, Champions League 2020: sorteggio quarti di finale, Civitanova fortunata. Trento in Polonia, Perugia col Fakel

In Lussemburgo si è svolto il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2020 di volley maschile, le migliori otto squadre del Vecchio Continente hanno conosciuto gli avversari per il primo turno a eliminazione diretta della massima competizione europea. L’Italia era presente all’appuntamento con tre formazioni: Civitanova e Perugia, entrambe teste di serie, e Trento inserita in seconda fascia.

Civitanova, detentrice del trofeo, è stata molto fortunata e affronterà i modesti belgi del Knack Roeselare. La Lube sembra già essere proiettata verso la semifinale contro la vincente di Trento-Jastrzebski Wegiel: i dolomitici possono riuscire a eliminare la compagine polacca ma dovranno alzare il tiro rispetto a quanto visto nelle ultime settimane. Perugia deve invee stare attenta a non sottovalutare i russi del Fakel Novi Urengoi, poi eventuale semifinale contro la vincente di Kemerovo-ZAKSA.

I quarti di finale andranno in scena in andata e ritorno, sono stati definiti anche gli accoppiamenti per le semifinali che anticiperanno la finale in partita secca a Berlino (Germania). Di seguito l’esito del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2020 di volley maschile.

QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE:

Knack Roeselare (Belgio) vs Cucine Lube Civitanova

Itas Trentino (Italia) vs Jastrzebski Wegiel (Polonia)

Fakel Novi Urengoy (Russia) vs Sir Sicoma Monini Perugia (Italia)

Kuzbass Kemerovo (Russia) vs ZAKSA Kedzierzyn Kozle (Polonia)

SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE:

Vincente Quarto di finale 2 vs Vincente Quarto di finale 1

Vincente Quarto di finale 4 vs Vincente Quarto di finale 3

Foto LPS/Valeria Lippera