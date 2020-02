Volley, Champions League 2020: Perugia batte 3-1 il Verva Varsavia. Sesta vittoria consecutiva per gli umbri

Perugia supera 3-1 (25-17 27-25 25-17 25-19) il Verva Varsavia chiudendo a punteggio pieno nel Gruppo D di Champions League. Migliore in campo Oleh Plotnytsky autore di ben 20 punti. Ottima prestazione anche di Aleksandar Atanasijevic e Roberto Russo che hanno messo a referto rispettivamente 16 e 13 punti.

Gli umbri partono alla grande nel primo parziale e grazie all’attacco vincente di Fabio Ricci salgono sul 7-4. La squadra polacca prova a rifarsi sotto e trova il 12-10 con Kwolek. La parte centrale del parziale è abbastanza equilibrata, Zhukouski trova l’attacco tra le mani del muro (16-14). Perugia a questo punto trova il break decisivo piazzando il parziale di 7-2 che fissa il risultato sul 23-16. A questo punto i ragazzi di Heynen possono controllare prima di chiudere 25-17.

Inizio di secondo set formidabile per la squadra polacca che sale immediatamente sul 3-7. La reazione dei padroni di casa è guidata da Plotnytsky che trova un grande attacco (8-10). A questo punto, però, i ragazzi di Anastasi trovano un pesante parziale di 6-0 che fissa il punteggio sull’8-16. Grazie a Ricci i padroni di casa centrano quattro punti consecutivi (13-16). Gli ospiti riescono nuovamente ad allungare fino al 20-15. Il tira e molla continua e Perugia risale la corrente riportandosi in parità sul finale (24-24). Il Verva Varsavia trova il break vincente ai vantaggi e chiude 25-27.

Perugia ritrova grande solidità in attacco e vola subito sul 7-4. Udrys guida la rimonta della squadra polacca che rimette in parità la situazione (12-12). A questo punto gli umbri mettono a segno un parziale di 9-3 che consegna di fatto il parziale alla squadra di casa e fissa il punteggio sul 21-15. AI ragazzi di Heynen non resta che chiudere sul 25-17.

Stesso scenario anche nel quarto set con Atanasijevic che mette giù il bolide del 6-3. Nella fase centrale del parziale Perugia alza le percentuali in fase difensiva e allunga fino al 15-8. A questo punto gli umbri si limitano a gestire al meglio il cambio palla conquistando il set con il punteggio di 25-19.

Foto LPS/Loris Cerquiglini