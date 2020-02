Volley, Champions League 2020: Civitanova e Perugia ai quarti di finale da teste di serie. Trento deve battere il Budejovice per qualificarsi

Civitanova e Perugia si sono qualificate ai quarti di finale della Champions League 2020 di volley maschile, lo hanno fatto vincendo i rispettivi gironi (A e D) e garantendosi anche il lusso di essere teste di serie nel sorteggio del tabellone della fase a eliminazione diretta. La Lube e i Block Devils hanno infilato cinque vittorie a testa per 15 punti complessivi, score perfetto per entrambe le compagini che dunque possono proseguire senza problemi la loro rincorsa verso il trofeo: i marchigiani sono i Campioni d’Europa in carica e vogliono confermarsi sul trono del Vecchio Continente, gli umbri inseguono quella Coppa mai vinta nella storia e sfumata sul più bello nelle ultime stagioni. Saranno teste di serie anche le due compagini polacche che hanno vinto il gruppo C e il gruppo E ovvero lo Jastrzebski Wegiel e lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle.

L’Italia potrebbe fare l’en-plein di squadre ai quarti di finale, tutto dipenderà da Trento che oggi ha perso contro Civitanova per 3-1. I dolomitici possono infatti essere tra le tre migliori seconde classificate che staccano il biglietto per il turno successivo, i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti dovranno battere con qualsiasi risultato il Ceske Budejovice mercoledì prossimo nell’ultimo incontro della fase a gironi: in questo modo salirebbero a quota 4 vittorie e 10/11 punti, uno score sicuramente migliore di almeno altre due seconde classificate (Maaseik o Zenit Kazan dal gruppo C, Verva Varsavia o Tours dal gruppo D). Simone Giannelli e compagni partiranno con i favori del pronostico contro la formazione ceca ma non dovranno sottovalutarla, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Foto LPS/Elisa Calabrese