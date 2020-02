VIDEO Vincenzo Nibali: “Una bella emozione la prima corsa. Devo provare le mie sensazioni e sentire come sto”

Vincenzo Nibali ha fatto il suo debutto stagionale alla Volta ao Algarve, piccola corsa a tappe che si disputa in Portogallo. Lo Squalo si è fatto vedere nel corso della prima tappa, si è mosso in un tratto in salita a circa 30 km dal traguardo ed è parso pimpante: il siciliano deve testare la gamba e capire la sua condizione fisica in un’annata dove andrà a caccia del Giro d’Italia, delle Olimpiadi e dei Mondiali. Il siciliano è stato raggiunto dai microfoni di Eurosport prima dell’avvio della frazione d’apertura: “Sempre una bella emozione arrivare alla prima corsa, con una maglia diverse. Cercheremo di vivere questa giornata al meglio. L’obiettivo qui? La prima gara è sempre una grande incognita, bisogna provare le proprie sensazioni in gara e sentire come si sta“.

Foto: Trek Segafredo