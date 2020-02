VIDEO Vanessa Ferrari infinita: esegue il Silvas dopo 3 anni! All-in totale per volare alle Olimpiadi: elemento difficilissimo

Vanessa Ferrari ha letteralmente sette vite sportive, non molla di un millimetro e tenta il tutto per tutto per conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A distanza di tre anni dall’ultima volta, la Farfalla di Orzinuovi ha deciso di riportare in gara il difficilissimo salto Silvas al corpo libero ovvero il doppio salto indietro con doppio avvitamento (difficoltà H). A sverlarlo è stata la stessa bresciana che ha pubblicato l’esecuzione di questo elemento durante la prova podio che precede la tappa della Coppa del Mondo in programma a Melbourne nel weekend.

Si tratta del classico all-in: la 29enne sa che deve alzare il D Score del suo esercizio per ottenere un risultato importante, ha bisogno di almeno un secondo posto per migliorare la sua classifica che al momento la vede al secondo posto appaiata a Lara Mori. C’è solo un pass a cinque cerchi a disposizione attraverso la graduatoria di questo attrezzo, la lotta è tutta azzurra perché la capolista Jade Carey dovrebbe ottenere il suo posto attraverso il volteggio. Di seguito il VIDEO di Vanessa Ferrari che esegue il Silivas.

VIDEO VANESSA FERRARI CHE ESEGUE IL SALTO SILIVAS:



Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse