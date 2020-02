VIDEO Stefano Gross, terzo dopo la prima manche dello slalom di Chamonix: l’azzurro lotta per il podio

Stefano Gross è terzo al termine della prima manche dello slalom di Chamonix, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurro, sceso col pettorale numero 20, si è distinto sulle nevi francesi ed è in piena lotta per il podio: servirà una gara di assoluto spessore nella seconda manche se vorrà festeggiare. Al momento il nostro portacolori è alle spalle dello svizzero Daniel Yule e del transalpino Clement Noel, appena davanti all’altro padrone di casa Alexis Pinturault. Di seguito il VIDEO della gara di Stefano Gross, terzo al termine della prima manche dello slalom di Chamonix.

VIDEO STEFANO GROSS, TERZO DOPO LA PRIMA MANCHE DELLO SLALOM DI CHAMONIX:

Foto: Lapresse