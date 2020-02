VIDEO Paolo Beltramo si pronuncia su Ducati: “I test contano fino a un certo punto”

Non sono stati dei test di Sepang entusiasmanti per la Ducati: le nuove gomme Michelin hanno rappresentato un serio problema per la Desmosedici 2020. Pertanto, a Borgo Panigale, dovranno trovare al più presto delle soluzioni circa queste criticità. A non ritenere che vi siano problematiche insormontabili e il giornalista/opinionista di Sky Sport Paolo Beltramo, voce storica del Motomondiale, il quale è convinto che la valenza di queste prime prove sia relativa.

Foto: Valerio Origo