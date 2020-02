VIDEO NBA 2020: i Milwaukee Bucks piegano i Philadelphia 76ers e proseguono nel loro dominio

Chi riuscirà a fermare i Milwaukee Bucks? Per il momento la risposta è “nessuno”. Anche nel corso della notte, infatti, la franchigia del Wisconsin ha piegato la resistenza dei Philadelphia 76ers con il punteggio di 112-101. Per Giannis Antetokounmpo ennesima prova “monstre”. Il greco, infatti, ha chiuso con 36 punti, 20 rimbalzi e 6 assist, non lasciando scampo ai rivali che hanno visto un buon Tobias Harris da 25 punti, mentre Joel Embiid ha chiuso con una doppia doppia da 19 e 11. Per i Bucks la fuga nella Eastern Conference è sempre più netta con 44 vinte e 7 perse, con 7 gare di margine sui Toronto Raptors e uno scarto medio di vittorie di ben 12.4 punti. Impressionante. Andiamo, quindi, a rivivere i momenti clou della sfida di questa notte a Milwaukee.

