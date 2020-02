VIDEO MotoGP, Test Sepang 2020: tutte le analisi, Jarvis spinge Valentino Rossi verso la Petronas

Nel weekend si sono disputati i Test MotoGP a Sepang, i piloti hanno avuto a disposizione 24 ore per provare le nuove moto e fare un punto della situazione. I tre giorni in Malesia hanno già messo in mostra quali sono i valori in tavola quando manca un mese all’inizio del Mondiale col GP del Qatar. La Yamaha ha fornito delle prestazioni molto importanti, Maverick Vinales è stato il migliore sul passo mentre Fabio Quartararo ha firmato il giro più veloce in ogni giornata. Promosso anche Valentino Rossi che è cresciuto progressivamente nel corso del fine settimana.

Il Dottore deve decidere se proseguire la propria carriera nel 2021 e Lin Jarvis lo ha spinto verso la Petronas. Attenzione alla Suzuki con un tonico Alex Rins, Marc Marquez ha ancora dei problemi fisici e non è riuscito a brillare con la Honda, la Ducati sembra non riuscire a lavorare bene con le nuove gomme Michelin e così Andrea Dovizioso è rimasto nelle retrovie. Di seguito il VIDEO con tutte le analisi e i momenti migliori dei Test MotoGP a Sepang

VIDEO TEST SEPANG MOTOGP 2020, TUTTE LE ANALISI:





Foto: Lapresse