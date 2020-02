VIDEO Lewis Hamilton, il primo giro sulla nuova W11: il britannico prova per la prima volta la Mercedes 2020

Lewis Hamilton e la W11: una storia appena cominciata. Primi giri a bordo della nuova nata sotto l’insegna della Stella a tre punte per il sei volte iridato. Il 2020 potrebbe essere quello del record di titoli mondiali in F1 eguagliato (sette vittorie di Michael Schumacher). La macchina della scuderia di Brackley, da questo punto di vista, a prima vista sembra pronta ad assecondare i voleri del britannico, carico come non mai per una nuova stagione.

Foto: Mercedes – profilo twitter