VIDEO I segreti della nuova Mercedes W11: macchina estrema per continuare a vincere in F1

Quali sono i segreti della nuova Mercedes di F1? La W11, presentata il 14 febbraio, ha già fatto innamorare tutti gli appassionati per le sue linee curate: un lavorato certosino per cercare di estremizzare un progetto sempre più vicino alla perfezione. Una cura nel dettaglio maniacale nel tentativo di avere sempre un grande carico aerodinamico in curva e, nello stesso tempo, essere performante in rettilineo. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono coscienti di avere tra le mani una macchina di eccezionale valore. I rivali dovranno preoccuparsi.

Foto: Mercedes – profilo twitter