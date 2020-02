VIDEO Juventus-Brescia 2-0, Highlights, gol e sintesi: Dybala e Cuadrado lanciano i bianconeri

La Juventus ha sconfitto il Brescia per 2-0 nel match valido per la 24ma giornata della Serie A 2020 di calcio. I bianconeri si sono imposti davanti al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino e hanno così allungato in testa alla classifica in attesa dello scontro diretto di questa sera tra Inter e Lazio. I Campioni d’Italia si sono portati in vantaggio al 38′ grazie a una spettacolare punizione dal limite calciata da Paulo Dybala. L’argentino è stato bravo a sfruttare la palla ferma procurata da Ramsey, atterrato da Aye che è stato anche espulso. La Juventus ha così giocato tutto il secondo tempo in superiorità numerica e al 75′ è arrivato il raddoppio con Cuadrado che ha insaccato a tu per tu col portiere avversario dopo un grandioso assist di Matuidi. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Juventus-Brescia 2-0.

VIDEO HIGHLIGHTS JUVENTUS-BRESCIA 2-0:

VIDEO GOL DYBALA (1-0):

Paulo Dybala, IL MIO 10 SUPERLATIVO ✈️✈️✈️#JuveBrescia pic.twitter.com/H8MerbPUui — Giada | ℍ𝕠𝕦𝕤𝕖 𝕊𝕥𝕒𝕣𝕜 🐺 (@lupainthenorth) February 16, 2020

VIDEO CUADRADO (2-0):

⚽️ Juventus vs Brescia | Cuadrado (GOAL!!!) 75′ pic.twitter.com/TyYnm2YSP0 — D9INE LEGEND (@D9INE_NEXUS_F1) February 16, 2020

